Spotify augmentera ses prix aux États-Unis au premier trimestre de l'année prochaine, selon le FT
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 00:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spotify SPOT.N va augmenter le prix de ses abonnements aux États-Unis au cours du premier trimestre de l'année prochaine, a rapporté lundi le Financial Times, citant trois personnes familières avec le dossier.

Le géant suédois du streaming a déclaré en août qu'il augmenterait les prix à 11,99 euros (13,82 $) par mois, contre 10,99 euros sur les marchés d'Asie du Sud, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et de la région Asie-Pacifique.

Mais la hausse de l'année prochaine serait la première augmentation de prix aux États-Unis depuis juin 2024 .

Spotify n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Ces dernières années, l'entreprise s'est appuyée sur des augmentations de prix pour stimuler la croissance de ses bénéfices, persuadée que son omniprésence garantit la fidélité des utilisateurs. Elle a augmenté le coût de son plan individuel premium dans plus de 150 marchés au cours du trimestre de septembre.

Au début du mois, Spotify a prévu un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur une forte croissance du nombre d'utilisateurs et sur l'augmentation des prix pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

(1 dollar = 0,8677 euro)

