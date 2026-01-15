Spotify augmente le prix de son abonnement premium à 12,99 dollars par mois dans certains pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spotify SPOT.N a annoncé jeudi qu'il augmenterait le prix de son service d'abonnement premium de 11,99 dollars par mois à 12,99 dollars pour les abonnés existants aux Etats-Unis, en Estonie et en Lettonie.