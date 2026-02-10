 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Spotify anticipe un bénéfice au-dessus des estimations au T1
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 13:03

Spotify SPOT.N a annoncé mardi anticiper un bénéfice au-dessus des attentes au premier trimestre, le service suédois de streaming audio ayant bénéficié d'une forte croissance du nombre d'utilisateurs et d'une hausse des prix.

Le groupe prévoit un bénéfice d'exploitation de 660 millions d'euros au premier trimestre, contre une moyenne de 652,3 millions d'euros attendue par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel de 4,5 milliards d'euros est légèrement inférieure aux 4,57 milliards attendus par les analystes.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a pris 7% à 4,53 milliards d'euros, conformément aux estimations.

A New York, le titre bondissait de 13,5% avant la cloche.

Ces résultats sont les premiers depuis que les co-directeurs généraux Gustav Soderstrom et Alex Norstrom ont pris la relève du fondateur de Spotify Daniel Ek, devenu président exécutif en janvier.

Si les hausses de prix sur plusieurs marchés et les réductions de coûts ont stimulé le bénéfice au cours du quatrième trimestre, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint son niveau le plus bas depuis son introduction en bourse en 2018.

Spotify a augmenté le prix de son abonnement premium mensuel de 1 dollar (0,84 euros), le portant à 12,99 dollars sur les marchés américain, estonien et letton cette année.

(Rédigé par Jaspreet Singh à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SPOTIFY TECH
414,740 USD NYSE -1,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank