Spotify anticipe un bénéfice au-dessus des estimations au T1

Spotify SPOT.N a annoncé mardi anticiper un bénéfice au-dessus des attentes au premier trimestre, le service suédois de streaming audio ayant bénéficié d'une forte croissance du nombre d'utilisateurs et d'une hausse des prix.

Le groupe prévoit un bénéfice d'exploitation de 660 millions d'euros au premier trimestre, contre une moyenne de 652,3 millions d'euros attendue par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel de 4,5 milliards d'euros est légèrement inférieure aux 4,57 milliards attendus par les analystes.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a pris 7% à 4,53 milliards d'euros, conformément aux estimations.

A New York, le titre bondissait de 13,5% avant la cloche.

Ces résultats sont les premiers depuis que les co-directeurs généraux Gustav Soderstrom et Alex Norstrom ont pris la relève du fondateur de Spotify Daniel Ek, devenu président exécutif en janvier.

Si les hausses de prix sur plusieurs marchés et les réductions de coûts ont stimulé le bénéfice au cours du quatrième trimestre, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint son niveau le plus bas depuis son introduction en bourse en 2018.

Spotify a augmenté le prix de son abonnement premium mensuel de 1 dollar (0,84 euros), le portant à 12,99 dollars sur les marchés américain, estonien et letton cette année.

(Rédigé par Jaspreet Singh à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)