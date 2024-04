Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spotify: à un plus haut de trois ans, UBS relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - Spotify poursuit sa trajectoire haussière vendredi à la Bourse de New York, alors que les analystes d'UBS ont relevé leur objectif de cours sur le titre, de 274 à 375 dollars, tout en restant à l'achat.



Dans une note de recherche, le bureau d'études salue la partition 'sans fausse note' jouée jusqu'ici par le géant suédois du streaming audio.



'Nous pensons que les résultats de 1er trimestre vont mettre en lumière l'amélioration continue de sa rentabilité ainsi qu'une solide croissance du chiffre d'affaires, grâce à l'effet favorable des hausses de prix', explique-t-il.



D'après les calculs de sa division UBS Evidence Lab, le nombre de téléchargements de l'application Spotify a ainsi grimpé de 19% d'une année sur l'autre sur le seul 1er trimestre, à comparer avec une croissance de 8% sur les trois derniers mois de 2023.



A 10h40, le titre prenait pas loin de 4%, ce qui portait à plus de 16% ses gains sur l'ensemble de la semaine, revenant ainsi à ses plus hauts niveaux depuis début 2021.



Spotify a annoncé hier qu'il avait recruté son nouveau directeur financier, Christian Luiga, chez son compatriote Saab, un équipementier spécialisé dans l'aéronautique et la défense.





