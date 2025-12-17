Spirit et Frontier Airlines envisagent de fusionner, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6 à 10)

Spirit Aviation Holdings FLYYQ.PK , en faillite, est en discussions pour fusionner avec Frontier Group Holdings ULCC.O , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Spirit cherche depuis longtemps à fusionner avec Frontier. Les deux transporteurs sont en pourparlers depuis au moins 2022, mais un accord définitif est resté hors d'atteinte.

Les actions de Frontier ont augmenté de plus de 9 % après la séance.

Les transporteurs à très bas coûts doivent faire face à des coûts d'exploitation plus élevés dans tous les domaines et à une pression concurrentielle plus forte de la part des grandes compagnies aériennes américaines, qui peuvent proposer des tarifs plus agressifs, augmenter leur capacité sur des liaisons clés et utiliser des programmes de fidélisation pour défendre leur part de marché.

Un accord pourrait être annoncé dès ce mois-ci, selon le rapport, bien que les négociations soient en cours et qu'elles puissent encore échouer sans accord.

Spirit et Frontier se sont toutes deux refusées à tout commentaire.

En août, quelques jours avant que Spirit ne dépose son deuxième bilan, Bill Franke, président de Frontier, a rencontré Dave Davis, directeur général de Spirit, et Robert Milton, président du conseil d'administration, ont déclaré des sources industrielles à Reuters.

Auparavant, lors de la première faillite de Spirit en janvier et février, la compagnie aérienne avait rejeté au moins deux propositions de fusion de Frontier, dont une offre de 2,16 milliards de dollars. Spirit a fait valoir à l'époque que l'offre n'était pas à la hauteur des conditions précédemment discutées et a cherché à obtenir l'assurance que Frontier conclurait l'opération plutôt que de s'en détourner.

Les dirigeants et les analystes du secteur considèrent généralement qu'une fusion avec Frontier est la voie la plus viable pour Spirit. En octobre, Spirit a confirmé qu'elle évaluait toutes les options stratégiques, y compris une vente ou une fusion potentielle, afin de maximiser la valeur pour les actionnaires.

Les dirigeants de Frontier, sous la direction de l'ancien directeur général Barry Biffle, se sont montrés prudents à l'égard d'une acquisition complète, craignant que l'absorption de Spirit n'alourdisse son bilan, selon des sources du secteur.

Toutefois, les pourparlers entre les deux transporteurs surviennent un jour après que Frontier a annoncé le départ de son directeur général de longue date, Barry Biffle, qui a confié l'intérim à un initié, James Dempsey.

Depuis le mois d'août, Spirit a réduit ses effectifs et ses vols, s'est retirée de 14 aéroports et s'est désengagée de plus de 80 contrats de location d'avions dans le cadre d'un vaste plan de réduction des coûts.

Lundi, la compagnie aérienne a obtenu un financement d'urgence supplémentaire de 100 millions de dollars pour soutenir ses opérations et ses efforts de restructuration pendant qu'elle est sous la protection de la loi sur les faillites.