Spirit conclut un accord avec ses prêteurs pour sortir de la faillite en tant que compagnie aérienne plus petite

La compagnie aérienne américaine à bas coût Spirit Airlines a déclaré mardi qu'elle avait conclu un accord avec ses prêteurs qui lui permettra de sortir de la faillite d'ici la fin du printemps ou le début de l'été.

La société mère de la compagnie aérienne, Spirit Aviation Holdings FLYYQ.PK , a déposé son bilan pour la deuxième fois en août, invoquant l'amenuisement de ses réserves de trésorerie et l'augmentation de ses pertes.

L'accord offre à Spirit une voie plus claire, bien que toujours difficile, vers la survie après des mois d'incertitude, de luttes intestines entre créanciers et d'échecs de fusions et d'acquisitions. Le transporteur s'est empressé d'obtenir des liquidités et de réduire ses coûts afin d'éviter un scénario de liquidation qui, selon le syndicat des pilotes, pourrait faire disparaître la plus grande compagnie aérienne du sud de la Floride.

Spirit a déclaré au tribunal des faillites qu'elle s'attendait à émerger en tant que compagnie aérienne allégée, concentrée sur les itinéraires et les périodes de plus forte demande, avec de nouvelles réductions des contrats de location d'avions à coût élevé et une meilleure utilisation de sa flotte d'Airbus AIR.PA restante.

La compagnie prévoit que le total de sa dette et de ses obligations de location passera de 7,4 milliards de dollars avant le dépôt de la demande à environ 2,1 milliards de dollars après l'émergence.

L'accord pourrait faire naître l'espoir que Spirit trouve un moyen de s'en sortir par le biais d'une acquisition. Spirit avait déjà suscité l'intérêt de Frontier Group ULCC.O , mais l'opération n'a pas abouti.

Le dernier accord de restructuration pourrait encore permettre au transporteur d'envisager "d'éventuelles futures transactions industrielles" une fois qu'il se sera stabilisé, a déclaré l'avocat de Spirit, Marshall Huebner du cabinet Davis Polk, lors d'une audience mardi.

Spirit a déclaré qu'elle allait resserrer son réseau autour des périodes de forte demande, en augmentant l'utilisation des avions les jours de pointe tout en réduisant les vols en dehors des périodes de pointe et en adaptant la capacité aux fluctuations saisonnières.

Elle prévoit également d'élargir son offre de sièges haut de gamme, notamment Spirit First et Premium Economy, et d'améliorer ses programmes de fidélisation Free Spirit et co-branding afin de fidéliser ses clients tout en préservant son positionnement de compagnie à bas prix.

Les difficultés de Spirit sont en partie dues à un environnement plus difficile pour les compagnies aériennes à bas prix : capacité excédentaire, tiédeur de la demande de voyages d'agrément et pression sur les tarifs intensifiée par les compagnies traditionnelles qui inondent le marché de sièges à bas prix .