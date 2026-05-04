Spirit annonce que la plupart des clients ont été remboursés et que le personnel a été rapatrié après l'arrêt de ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des voyageurs aux paragraphes 5 à 7, des commentaires du secrétaire Duffy au paragraphe 9 et des offres de tarifs réduits par les compagnies aériennes au paragraphe 11) par Doyinsola Oladipo et Sabrina Valle

Spirit Airlines a déclaré dimanche avoir presque achevé le remboursement des passagers et le rapatriement de son personnel vers leurs bases d'attache, suite à sa décision de cesser ses activités ce week-end. Spirit a brusquement annulé ses vols tôt samedi matin, laissant des passagers et du personnel bloqués aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique latine, après avoir cédé sous le poids de pressions financières, notamment une forte hausse des coûts du carburant due à la guerre en Iran.

La compagnie aérienne avait plus de 4 000 vols intérieurs prévus jusqu'au 15 mai, selon les données du cabinet d'analyse aéronautique Cirium.

La plupart des clients ayant réservé avec une carte de crédit ou de débit ont été remboursés samedi soir, un petit pourcentage de demandes étant encore en cours de traitement, a indiqué la compagnie.

La voyageuse Jessica Stanton a déclaré avoir pris l'avion jeudi pour se rendre à Boston, dans le Massachusetts, depuis Myrtle Beach, en Caroline du Sud, pour assister à la remise des diplômes de son université. Vendredi, elle a reçu un e-mail l'informant que son vol de retour avait été annulé.

\"Je n'ai rien reçu d'autre. Aucun message concernant un remboursement. Rien\", a déclaré Mme Stanton.

En réponse à une demande de commentairessur le cas de Mme Stanton, Spirit a indiqué que les remboursements pouvaient mettre un certain temps à apparaître sur les comptes des clients.

La compagnie aérienneavait déposé le bilan à deux reprises après qu’un projet de fusion avec JetBlue eut été bloqué par l’administration de l’ancien président Joe Biden en 2024.

\"Ils perdaient de l'argent et cela se profilait donc depuis un certain temps. Ils allaient devoir liquider\", a déclaré dimanche le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, dans l'émission \"This Week\" sur ABC.

Plusieurs transporteurs américains – dont Frontier

ULCC.O , JetBlue JBLU.O et Southwest LUV.N – ont mis en place des tarifs réduits pour aider les passagers bloqués et ont prévu de nouvelles liaisons estivales. Des compagnies aériennes comme Delta DAL.N et American Airlines AAL.O proposaient également des tarifs temporairement réduits aux passagers de Spirit.

Un dernier groupe d'environ 1 500 membres d'équipage a été redéployé au cours du week-end.