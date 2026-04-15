Spire vend ses actifs de stockage de gaz naturel à I Squared pour 650 millions de dollars

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Spire SR.N a annoncé mercredi qu'elle vendrait ses actifs de stockage de gaz naturel dans le Wyoming et l'Oklahoma à l'investisseur en infrastructures I Squared Capital pour 650 millions de dollars, alors que la compagnie d'électricité se concentre sur ses activités réglementées.

L'opération intervient alors que l'augmentation de la demande d'électricité et l'importance durable de l'électricité produite à partir du gaz pour équilibrer les réseaux et répondre aux pics de consommation soutiennent la demande d'infrastructures fiables pour le gaz naturel.

* Spire a déclaré que le produit de l'opération devrait financer en partie l' acquisition par Spire de Piedmont Natural Gas Tennessee ( ) pour un montant de 2,48 milliards de dollars .

* L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

* La vente comprend Spire Storage West dans le Wyoming et Spire Storage Salt Plains dans l'Oklahoma, avec une capacité de gaz de travail autorisée combinée d'environ 72 milliards de pieds cubes.

* La transaction comprend 600 millions de dollars en espèces à la clôture et un paiement différé fixe de 50 millions de dollars dû au cours de l'exercice 2027.

* Le mois dernier, Spire a vendu son unité de commercialisation du gaz Spire Marketing à Boardwalk Pipelines pour 215 millions de dollars en espèces.