Spineway: sanctionné malgré un premier trimestre solide

(CercleFinance.com) - L'action Spineway s'inscrit en baisse mercredi malgré un premier trimestre jugé 'solide' et des prévisions optimistes, qui ne semblent pas totalement convaincre les investisseurs.



Le spécialiste des implants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis) a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros, en progression de 28%.



Le fabricant d'instruments chirurgicaux souligne que cette croissance a été purement organique, sans effet de périmètre, grâce à la bonne dynamique de ses ventes sur ses deux principales zones, l'Europe et l'Amérique Latine.



A elles deux, ces régions ont représenté 85% du chiffre d'affaires sur le trimestre.



Dans un communiqué, Spineway souligne que la bonne orientation de ses ventes au premier trimestre confirme sa capacité à prendre de nouvelles parts de marché et à croître dans un environnement 'de plus en plus exigeant'.



Ce dynamisme devrait lui permettre de poursuivre ses investissements afin d'obtenir de nouvelles homologations et les certifications CE/MDR pour ses gammes de produits.



Le groupe confirme ainsi son ambition de devenir un acteur 'majeur' dans les traitements moins invasifs du rachis.



Après une ouverture en hausse de presque 30%, le titre s'est retourné à la baisse en cours de matinée pour désormais accuser un repli de l'ordre de 1%.





