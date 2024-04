Spineway en croissance de 28% sur le 1er trimestre

(AOF) - Spineway a réalisé sur le 1er trimestre 2024 un chiffre d’affaires de 3,1 millions d'euros, en progression de 28%. Le spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis) précise que cette croissance purement organique (sans effet périmètre) "témoigne de la bonne dynamique des ventes du Groupe sur ses deux principales zones, Europe et Amérique Latine, qui représentent 85% du chiffre d'affaires sur le trimestre". Cette progression est portée par les ventes des gammes Premium (en particulier Veos, gamme Distimp) sur le trimestre.

Cette progression des ventes "va permettre au groupe de poursuivre ses investissements afin d'obtenir de nouvelles homologations et les certifications CE/MDR pour ses gammes de produits", annonce Spineway. Le groupe "confirme son ambition de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis".

