SpineGuard: vers le transfert de la filiale US de SpineGuard

(CercleFinance.com) - SpineGuard et Omnia Medical, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour des techniques chirurgicales cliniquement prouvées, annoncent la signature d'une lettre d'intention engageante en vue du transfert de la filiale américaine de SpineGuard.



' Je me réjouis de ce nouvel accord que nous venons de signer avec notre partenaire stratégique Omnia Medical, il constitue une étape majeure dans la mise en oeuvre de notre feuille de route commune ', indique Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard.



' L'intégration de notre filiale américaine au sein d'Omnia Medical va accroitre de manière significative la compétitivité des produits dérivés de notre technologie DSG aux États-Unis ', a-t-il ajouté.



Selon le dirigeant, cette opération permettra d'alléger sensiblement la structure de coûts et constituera de ce fait un levier important vers l'atteinte de son objectif d'équilibre opérationnel à fin 2026.







