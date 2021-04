SpineGuard renforce son équipe américaine

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



SpineGuard (FR0011464452 - ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, annonce aujourd'hui le renforcement de son équipe américaine avec l'arrivée de Patrick Pilcher en tant que Vice-Président Ventes et Marketing pour les Etats Unis à compter du 3 mai 2021.



Pierre Jérôme, Président Directeur Général et cofondateur de SpineGuard, déclare : « Notre filiale américaine étant clairement profitable, notre horizon de trésorerie sécurisé et notre nouvelle plateforme DSG Connect homologuée par la FDA, les conditions sont maintenant réunies pour renforcer notre organisation aux Etats-Unis. Je suis très heureux que Patrick nous rejoigne, son engouement pour l'innovation médicale, sa connaissance pointue de l'industrie de la chirurgie vertébrale et son savoir-faire commercial font de lui la personne idoine pour développer notre activité aux Etats-Unis et y étendre l'adoption de notre technologie DSG. »