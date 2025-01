SpineGuard: nouvel accord avec Omnia Medical information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce la signature d'un nouvel accord avec Omnia Medical incluant le transfert de personnel de SpineGuard Inc vers Omnia Medical pour soutenir le lancement des produits Omnia, y compris le PsiFGuard aux Etats-Unis.



'De nombreuses chirurgies ont déjà été réalisées avec ce dispositif médical innovant suite à sa récente homologation par la FDA et les retours des premiers utilisateurs sont extrêmement positifs', précise la société franco-américaine de technologies médicales.



SpineGuard et Omnia travaillent à la préparation de l'introduction officielle sur le marché de leur offre combinée prévue fin janvier 2025 à l'occasion du congrès de la NANS (North American Neuromodulation Society) à Orlando, en Floride.





Valeurs associées SPINEGUARD 0,28 EUR Euronext Paris +23,94%