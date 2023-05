SpineGuard met en place un financement obligataire de 7,5 M€ avec la société d’investissement Nice & Green

Horizon de trésorerie prolongé jusque fin 2026



- Webinaire à destination des actionnaires le 1er juin à 15h. Pour vous y inscrire :

https://app.livestorm.co/newcap-1/webinaire-actionnaires-spineguard?type=detailed



Paris (France) et Boulder (CO, USA), le 31 mai 2023 - 18h00 CEST - SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux annonce la mise en place d’un financement obligataire d’un montant nominal maximum potentiel de 7 500 000 euros avec Nice & Green S.A, société d’investissement partenaire de la société depuis 2017.



Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu