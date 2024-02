SpineGuard franchit le cap des 100 000 chirurgies sécurisées avec sa technologie

(AOF) - SpineGuard a annoncé avoir franchi le cap des 100 000 chirurgies sécurisées avec sa technologie et des 30 publications scientifiques. La medtech spécialiste du guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, précise que les huit nouvelles publications scientifiques amènent leur total à trente-deux, ce qui représente une nette accélération par rapport aux années précédentes.

"Nous exécutons notre feuille de route telle que présentée durant notre récente augmentation de capital pour renouer dès cette année avec une croissance à deux chiffres sous l'impulsion de notre nouvelle organisation commerciale américaine et de la mise sur le marché successive de trois nouveaux produits", déclare le PDG Pierre Jérôme.

