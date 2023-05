SpineGuard et XinRong Medical étendent leur collaboration pour déployer la technologie DSG® en Chine

- Webinaire à destination des actionnaires le 1er juin à 15h. Pour vous y inscrire :

Paris (France) et Boulder (CO, USA), le 16 mai 2023 - 8h30 CEST - SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, et XinRong Medical Group, un des leaders de la medtech chinoise, annoncent aujourd'hui l'extension de leur collaboration avec la signature de trois accords concomitants :



- Extension à l'ensemble du portefeuille de produits SpineGuard pour la distribution exclusive en Chine

- Financement du processus d'enregistrement des nouveaux produits SpineGuard auprès de la National Medical Products Administration (NMPA) via un apport de 500 K€ par XinRong Medical dans le capital de SpineGuard

- Co-développement potentiel d'un système de vis intelligentes pour le marché chinois de la chirurgie vertébrale



