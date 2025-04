SpineGuard et Omnia Medical annoncent la signature d’une lettre d’intention engageante pour le transfert de SpineGuard Inc.

• Franchissement d’une nouvelle étape stratégique majeure dans la mise en œuvre de la feuille de route commune établie par les deux sociétés annoncée le 6 janvier 2025



• Intégration des dispositifs PediGuard à l’offre d’Omnia Medical dans une large variété d’indications vertébrales y compris en interventionnel et en ambulatoire



• Amélioration visée du résultat opérationnel de SpineGuard qui s’inscrit dans l’objectif de la Société d’atteindre l’équilibre opérationnel fin 2026



PARIS, BOULDER (Colorado-États-Unis), le 9 avril 2025 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, et Omnia Medical LLC, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour des techniques chirurgicales cliniquement prouvées, annoncent la signature d’une lettre d’intention engageante en vue du transfert de la filiale américaine de SpineGuard.



