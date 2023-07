Spineguard en baisse après un chiffre d'affaires du 1er semestre en recul

(AOF) - SpineGuard perd 8,49% à 0,39 euros après avoir publié un chiffre d’affaires du premier semestre 2023 à 2,23 millions d’euros contre 2,54 millions il y a un an (-12%). Cette entreprise innovante spécialiste des dispositifs médicaux « destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux » affiche une position de trésorerie de 4,6 millions d'euros au 30 juin 2023, s’y ajoute la disponibilité du financement en fonds propres Horizon de Nice & Green de 7,5 millions d'euros. Il est « non utilisé à la date du présent communiqué » précise la société.

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare :" Nos ventes de produits au deuxième trimestre sont extrêmement contrastées entre les États-Unis et le reste du monde " précise Pierre Jérôme, PDG cofondateur de la société. " Le recul temporaire aux États-Unis traduit le faible niveau de commandes de notre principal distributeur américain en proie à des difficultés financières et de gouvernance indépendantes de notre activité ".

