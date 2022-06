SpineGuard annonce un nouveau partenariat avec Sorbonne Université, le CNRS et l’Inserm afin de conjuguer sa technologie DSG® et les ultrasons au service des robots chirurgicaux

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 7 juin 2022 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce le démarrage d’un nouveau programme de collaboration d’une durée de 3 ans avec deux laboratoires de Sorbonne Université, du CNRS et de l’Inserm : l’ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique) et le LIB (Laboratoire d’Imagerie Biomédicale).



La technologie DSG repose sur la mesure de conductivité électrique locale des tissus en temps réel et sans rayons-X, avec un capteur placé à la pointe de l'outil de forage. Son efficacité est prouvée par plus de 90 000 chirurgies à travers le monde et 19 publications scientifiques. Depuis 2017, SpineGuard collabore avec l'ISIR afin d'appliquer DSG aux robots chirurgicaux pour améliorer leur sécurité, leur précision et leur autonomie.