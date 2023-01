SpineGuard annonce un chiffre d’affaires en progression de +37% au T4 2022

- Croissance du chiffre d’affaires de +27% sur l’exercice 2022

- Horizon de trésorerie jusqu’à fin 2024



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 9 janvier 2023 – 18h00 CET – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice clos au 31 décembre 2022.



Pierre Jérôme, Président Directeur Général de SpineGuard, déclare : « La forte croissance de nos ventes au quatrième trimestre 2022 confirme, dans la lignée des précédents, l’excellente dynamique de notre activité commerciale. Celle-ci est tirée principalement par l’adoption grandissante de l’interface DSG Connect, l’élargissement du champ d’application de notre technologie à la voie antérieure aux États-Unis et l’impact de nos partenariats stratégiques. Après une année 2021 durant laquelle SpineGuard s’est renforcée sur le plan financier et organisationnel, l’année 2022 aura été marquée par la montée en puissance de notre chiffre d’affaires, de notre pipeline d’innovations et de notre stratégie BtoB. Autant d’éléments qui nous permettent d’aborder 2023 avec enthousiasme. »



