SpineGuard annonce son chiffre d’affaires du premier semestre 2023

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 11 juillet 2023 à 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce son chiffre d’affaires du premier semestre 2023.



Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Nos ventes de produits au deuxième trimestre sont extrêmement contrastées entre les États-Unis et le reste du monde. Le recul temporaire aux États-Unis traduit le faible niveau de commandes de notre principal distributeur américain en proie à des difficultés financières et de gouvernance indépendantes de notre activité. Pour y palier, nous avons significativement étoffé notre équipe commerciale américaine avec l’embauche récente de quatre nouveaux collaborateurs. Nos nouveaux produits DSG Connect et PediGuard Threaded continuent de recevoir un excellent accueil sur le terrain et les deux co-développements en cours avec Omnia Medical progressent. Dans le reste du monde, les ventes de PediGuard en très forte croissance continuent d’être tirées par l’Europe et l’Amérique Latine. Elles nous confortent dans la pertinence et le potentiel de notre technologie y compris aux États-Unis. »