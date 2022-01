SpineGuard annonce son agenda financier 2022 et tiendra un webinaire Investisseurs le 27 janvier

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui son agenda financier 2022 et la tenue d’un webinaire le 27 janvier 2022 à 11h00.



Pierre Jérôme, Co-fondateur et Président Directeur Général de SpineGuard, déclare : « Au nom de toute l’équipe de SpineGuard, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous espère nombreux à ce webinaire du 27 janvier qui sera l’occasion de partager avec vous les dernières avancées et principales perspectives de SpineGuard notamment concernant l’accord que nous venons de signer avec WishBone Medical. »



Tenue d’un webinaire Investisseurs, le 27 janvier 2022 à 11h00 : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_D4FzJKTxTfCjQW86-QXu4A