SpineGuard annonce ses résultats annuels 2024 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

• Nette réduction des pertes de 1,1 M€ avec un résultat net consolidé en amélioration de 26% en 2024



• Retrouvez l’interview de Pierre Jérôme et Stéphane Bette sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=d2J2Ix-TnlE



PARIS, BOULDER (Colorado-États-Unis), le 15 avril 2025 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 15 avril 2025, ainsi que son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025.



