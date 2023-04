SpineGuard annonce ses résultats annuels 2022 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

- Chiffre d’affaires de 5,6 M€ à +27% et EBITDA en amélioration de 17% en 2022

- Renforcement des investissements pour l’innovation et aux Etats-Unis

- Horizon de trésorerie supérieur à 24 mois

- Croissance de 12% au T1 2023



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 13 avril 2023 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 13 avril 2023, ainsi que son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023.



