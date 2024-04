SpineGuard annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 5 juin 2024

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



VOTACCESS sera disponible à compter du

vendredi 17 mai 2024 (09h00) jusqu’au mardi 4 juin 2024 (15h00)



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 29 avril 2024 – 17h45 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le mercredi 5 juin 2024 à 10h dans les locaux du cabinet d'avocats Ashurst Paris, situés 18 square Edouard VII, 75009 Paris, et présente à ses actionnaires ses modalités.



Les actionnaires de la Société sont invités à consulter l’avis de réunion valant avis de convocation, paru au BALO le 29 avril 2024.



Modalités de vote



Les actionnaires auront la possibilité :



• d’assister physiquement à l’Assemblée Générale ;



• ou d’exprimer leur vote à distance, avant la tenue de l’Assemblée Générale :



- via la plateforme VOTACCESS, qui sera disponible à compter du vendredi 17 mai 2024 à 9h00 et sera close le mardi 4 juin 2024 à 15h00,



- ou par correspondance ou par procuration, selon les modalités indiquées dans l’avis de réunion valant avis de convocation paru au BALO le 29 avril 2024.