SpineGuard annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 10 juin 2025

VOTACCESS sera disponible à compter du mercredi 21 mai 2025 (09h00) jusqu’au lundi 9 juin 2025 (15h00)



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 5 mai 2025 – 12h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le mardi 10 juin 2025 à 10h dans les locaux du cabinet d'avocats Chammas et Marcheteau situés 5/6 Villa Ballu (accès 23 rue Ballu), 75009 Paris, et présente à ses actionnaires ses modalités.



Les actionnaires de la Société sont invités à consulter l’avis de réunion valant avis de convocation, paru au BALO le 02 mai 2025 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/telechargements/BALO/pdf/2025/0502/202505022501414.pdf).



Réponses aux questions des actionnaires



Retrouvez une vidéo dans laquelle les dirigeants répondent directement aux questions les plus fréquemment posées par les actionnaires sur ce lien : https://youtu.be/EmnvaDSJnXY



