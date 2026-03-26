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Spie veut recruter pour plus de 2 000 postes en France en 2026
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 12:50

Spie France fait part du lancement de sa campagne de recrutement pour l'année 2026 : plus de 2 000 postes, dont 600 en alternance, sont proposés partout sur le territoire "pour relever les défis des transitions énergétique, numérique et industrielle".

"Les postes à pourvoir couvrent un large éventail de compétences et sont accessibles à tous les niveaux de formation, du bac professionnel au diplôme d'ingénieur, en passant par les licences professionnelles et les BTS", précise le groupe de services multi-techniques.

Spie France recrute massivement sur des postes de technicien de maintenance, conducteur de travaux, chef de chantier, mais aussi électricien, monteur, chauffagiste, frigoriste, ingénieur réseaux sécurité, responsable d'études techniques, responsable d'affaires, etc.

Cette année, 600 postes en alternance sont ouverts dans toute la France ; Spie France et ses filiales démontrent ainsi "leur volonté de maintenir leur engagement en faveur de l'insertion des jeunes générations dans le monde du travail".

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