Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: un système de fourniture d'hydrogène pour l'Allemagne information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 14:52









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mardi avoir conçu un système de fourniture d'hydrogène dans le cadre d'un projet pilote neutre en carbone destiné à la production de feuillards d'acier laminés à froid et conduit en Allemagne.



Le groupe d'ingénierie technique indique avoir mis au point et installé un système d'alimentation en énergie utilisant l'hydrogène à la place de gaz fossile pour le traitement thermique de feuillards laminés à froid.



Ce projet pilote mené en collaboration avec l'équipementier automobile Bilstein a permis d'appliquer un traitement thermique neutre en carbone à 100 tonnes de feuillards laminés à froid, souligne Spie dans un communiqué.



La société précise n'avoir eu besoin que de deux mois pour concevoir cet équipement.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.89%