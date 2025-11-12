information fournie par Reuters • 12/11/2025 à 07:08

Spie signe un accord pour l'acquisition de PIK AG

Spie SA SPIE.PA :

* SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE PIK AG, RENFORÇANT SON EXPERTISE DANS LES SYSTÈMES AUDIOVISUELS EN ALLEMAGNE

* ACCORD POUR L'ACQUISITION DE 89% DU CAPITAL DE PIK AG

(Rédaction de Gdansk)