Spie SA SPIE.PA :
* SPIE SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION D'ECOEXPERTS AUTOMATION
* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST PRÉVUE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE
Texte original nGNE85QlWT Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
|45,0600 EUR
|Euronext Paris
|+0,18%
