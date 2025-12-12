 Aller au contenu principal
SPIE prévoit un rachat d’actions début 2026
12/12/2025 à 17:50

SPIE

* PRÉVOIT DE METTRE EN ŒUVRE, DÉBUT 2026, UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* LE SUCCÈS DE SON PROGRAMME D'ACTIONNARIAT SALARIÉ SHARE FOR YOU 2025

(Rédaction de Gdansk)

SPIE
46,520 EUR Euronext Paris -0,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

