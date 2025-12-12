SPIE prévoit un rachat d’actions début 2026

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté "violemment" vendredi la lauréate du prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi, lors d'une cérémonie en mémoire d'un avocat décédé ont annoncé vendredi son comité de soutien et sa famille. "La Fondation Narges Mohammadi ...
Lire la suite
La Confédération paysanne et la Coordination rurale appellent vendredi à de nouvelles mobilisations pour protester contre la méthode déployée par le gouvernement face à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), ce dernier considérant "l'abattage" des bovins atteints ...
Lire la suite
Énième symbole de la crise du prêt-à-porter français, le groupe IKKS a trouvé repreneur mais voit ses effectifs réduits de moitié, avec la perte d'environ 500 emplois, selon une décision vendredi du tribunal des activités économiques de Paris. L'offre de Santiago ...
Lire la suite
Appelée par le gouvernement à se montrer constructive, la droite sénatoriale n'entend pas tourner le dos à un compromis sur le budget de l'Etat, mais sa fermeté vis-à-vis des socialistes risque de compliquer l'aboutissement de la discussion budgétaire avant 2026. ...
Lire la suite
