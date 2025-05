Spie: nouveaux partenariats autour des stations de recharge information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 18:24









(CercleFinance.com) - SPIE CityNetworks annonce la signature de nouveaux partenariats pour déployer, en 2025, une centaine de points de recharge rapides et ultra-rapides e-Vadea dans 14 communes, élargissant ainsi son réseau hors des axes autoroutiers.



La première station, inaugurée à Châteauroux, propose 16 points de charge répartis sur quatre sites. Le projet, mené avec le FMET, inclut financement, installation, exploitation et maintenance sur 15 ans, sans coût pour les collectivités.



Avec déjà plus de 30 000 charges au premier trimestre 2025, e-Vadea se classe 5e réseau européen.



SPIE prévoit aussi l'ouverture d'une station pour poids lourds dès 2025.





