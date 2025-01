Spie: nouveau directeur général pour Spie Nederland information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Spie fait part de la nomination d'Evert Lemmen au poste de directeur général de Spie Nederland et, à ce titre, de membre du comité exécutif du groupe, à compter du 1er février 2025, succédant dans ces fonctions à Lieve Declercq.



Devenu le directeur général de Strukton Worksphere en 2015, Evert Lemmen a rejoint Spie en 2022 avec l'acquisition de cette société par le groupe de services multi-techniques, puis a été nommé à la tête de Spie Building Solutions.





