Spie: nomination au sein de la filiale nucléaire française

(CercleFinance.com) - SPIE Nucléaire, filiale française de SPIE, annonce la nomination de Pierre-Yves Julien au poste de directeur du développement commercial et stratégie.



À ce titre, il intègre également le comité de direction de SPIE Nucléaire.



Dans ses nouvelles fonctions, Pierre-Yves Julien sera chargé de développer les relations commerciales avec les principaux clients de SPIE Nucléaire, d'élargir l'offre de solutions techniques et de s'assurer qu'elles répondent aux besoins actuels du secteur.



Il collaborera étroitement avec les équipes opérationnelles pour garantir une cohérence entre les offres proposées et les attentes des clients.







Valeurs associées SPIE 29,70 EUR Euronext Paris +0,13%