Spie installe un système de gestion technique à la gare de Varsovie-Zachodnia en Pologne
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 14:58
Le contrat a consisté à mettre en oeuvre un système complet d'automatisation de bâtiment pour gérer les installations techniques clés du site.
Le BMS contrôle les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation du hall de la gare, des zones souterraines, des pavillons commerciaux et des bâtiments annexes, y compris les infrastructures ferroviaires.
La solution mise en oeuvre par Spie LTEC permet également un suivi continu de la consommation des ressources telles que l'électricité, l'eau, le gaz, le chauffage et le refroidissement, ainsi que la supervision d'autres systèmes techniques essentiels.
Le BMS permet de visualiser la production d'énergie, la consommation sur site ainsi que l'énergie puisée sur le réseau, rendant possible une analyse continue de la performance énergétique.
Valeurs associées
|46,9200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
