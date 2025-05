Spie: installe un système de batterie intelligent pour Volvo information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 16:38









(CercleFinance.com) - SPIE annonce avoir a installé pour le compte de Volvo Car B.V., un système de batterie innovant de 500 kWh afin d'absorber les pics de charge et d'accompagner la transition énergétique.



L'énergie provenant de sources mixtes est stockée pour être utilisée lors des pics de consommation. Ce procédé permet d'utiliser plus efficacement l'infrastructure de charge et d'éviter les surcharges du réseau.



Pendant 12 semaines, Volvo Car B.V. aura la possibilité d'acquérir, à son siège social situé à Beesd aux Pays-Bas, une expérience en matière de stockage énergétique et de déplacement de charges dans un environnement contrôlé.



' Nous voulons démontrer que les entreprises peuvent optimiser leur consommation énergétique grâce à des technologies intelligentes, en particulier à un moment où la congestion du réseau représente un défi croissant ', a commenté Folkert Gerritsen, consultant chez SPIE.







