SPIE: inaugure un technocentre dédié au nucléaire

(CercleFinance.com) - SPIE Nucléaire annonce que son nouveau Technocentre de Genas, près de Lyon, est officiellement inauguré. Ce centre de formation modernisé en 2024 avec le soutien de France Relance s'inscrit dans la stratégie de relance du nucléaire en France.



D'une surface de 1 500 m², il a déjà dispensé 2 000 heures de formation en 2025 et accueilli plus de 180 visiteurs professionnels. Plus de 20 entreprises de la filière, dont EDF, TechnicAtome et Framatome, y ont manifesté leur intérêt.



Le centre forme aux savoir-faire critiques (soudage, électricité, robinetterie, ventilation) via une pédagogie immersive : ateliers en conditions réelles, formateurs issus du terrain, et un FabLab pour favoriser l'innovation technique.



Selon Arnaud Snykerque, directeur général de SPIE Nucléaire, ce modèle vise à répondre aux défis de compétences et à soutenir la transition énergétique grâce au nucléaire.





