Spie équipe un grand immeuble de bureaux à Varsovie
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 16:07
The Form dispose d'un système d'accès électronique mis en oeuvre par Spie Stangl Technik, utilisant des cartes d'accès physiques et virtuelles intégrées à Apple et Google Wallet, une des premières solutions de ce type en Pologne.
Spie Stangl Technik a élaboré un design détaillé qui inclut des installations complètes moyenne et basse tension, ainsi qu'un système centralisé de commande de l'éclairage, des installations de sécurité incendie et des systèmes de sécurité pour les personnes et les biens.
Comptant neuf étages et deux niveaux souterrains, cet immeuble de bureaux dispose de deux systèmes indépendants d'alimentation moyenne tension avec des transformateurs d'une capacité totale de 4 MVA (mégavolts ampères).
Valeurs associées
|46,8000 EUR
|Euronext Paris
|-1,14%
A lire aussi
-
Ukraine: La question de l'élargissement de l'Otan doit être abordée pour parvenir à la paix, dit Poutine
par Mei Mei Chu et Laurie Chen Le président russe Vladimir Poutine, après s'être entretenu avec Xi Jinping et Narendra Modi, a déclaré lundi que la question de l'élargissement de l'Otan vers l'est devait être abordée pour parvenir à une paix durable en Ukraine. ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron co-présidera jeudi une réunion de la "coalition des volontaires" avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, a-t-on appris auprès de l'Elysée. La réunion, qui rassemblera une trentaine ... Lire la suite
-
Malgré un calme apparent sur les marchés au mois d'août, on note une certaine disparité en termes de performances et les publications jugées décevantes ont été fortement sanctionnées. Le retour du risque France à la suite de la proposition d'un vote de confiance ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer