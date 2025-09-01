 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Spie équipe un grand immeuble de bureaux à Varsovie
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 16:07

(Zonebourse.com) - Spie annonce que sa filiale polonaise Spie Stangl Technik a achevé l'installation des systèmes électriques et de courant faible de The Form, un immeuble de bureaux de 46 000 m², composé de près de 30 000 m² de bureaux disponibles à la location, au centre de Varsovie.

The Form dispose d'un système d'accès électronique mis en oeuvre par Spie Stangl Technik, utilisant des cartes d'accès physiques et virtuelles intégrées à Apple et Google Wallet, une des premières solutions de ce type en Pologne.

Spie Stangl Technik a élaboré un design détaillé qui inclut des installations complètes moyenne et basse tension, ainsi qu'un système centralisé de commande de l'éclairage, des installations de sécurité incendie et des systèmes de sécurité pour les personnes et les biens.

Comptant neuf étages et deux niveaux souterrains, cet immeuble de bureaux dispose de deux systèmes indépendants d'alimentation moyenne tension avec des transformateurs d'une capacité totale de 4 MVA (mégavolts ampères).

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

