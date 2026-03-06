 Aller au contenu principal
Spie : ébauche d'un double-top historique sous 54 puis 53E
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 10:24

Spie a ricoché sous 53E le 24 février et cela pourrait constituer l'ébauche d'un double-top historique, après le plafonnement sous 54 survenu le 12 août 2025.
Une première alerte baissière se matérialiserait sous 49E (MM100) mais la correction s'enclencherait pour de bon sous 46E, plancher testé à de multiples reprises du 19 janvier au 5 février.
La base du "M" baissier serait enfoncée sous 41,5E, avec un 1er objectif à 38E (ex zénith de mai/juin 2024).

