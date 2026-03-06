Spie : ébauche d'un double-top historique sous 54 puis 53E
Une première alerte baissière se matérialiserait sous 49E (MM100) mais la correction s'enclencherait pour de bon sous 46E, plancher testé à de multiples reprises du 19 janvier au 5 février.
La base du "M" baissier serait enfoncée sous 41,5E, avec un 1er objectif à 38E (ex zénith de mai/juin 2024).
Valeurs associées
|48,3600 EUR
|Euronext Paris
|-4,14%
L'action Spie décroche de près de 5% vendredi matin à la Bourse de Paris alors que la société d'ingénierie a publié des résultats jugés "plutôt décevants" au titre de son exercice 2025. Autour de 11h00, le titre lâche 4,8%, signant la deuxième plus forte baisse ... Lire la suite
