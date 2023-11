Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: contrat de 15 millions d'euros remporté en Belgique information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé vendredi avoir remporté en partenariat avec Equans un contrat de 15 millions d'euros portant sur l'extension et la modernisation d'une ligne de métro à Charleroi (Belgique).



Ce marché public, attribué par l'Opérateur des Transports Wallons (OTW), prévoit la construction de huit stations sur une longueur totale de 5,5 km, dont la mise en service est prévue pour le troisième trimestre de 2026.



Spie Belgium et Equans ont été chargés de réaliser ces huit stations intelligentes et automatisées avec l'objectif d'assurer la mobilité, la sécurité et le confort des voyageurs.



Les travaux - qui devraient démarrer en 2024 - devraient durer environ deux ans et demi.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.74%