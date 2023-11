Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: acquisition de la société Edwin en Slovaquie information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 16:42









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé hier l'acquisition de la société slovaque Edwin, une entité qui fournit des services de planification et d'ingénierie pour les lignes aériennes à haute et moyenne tension.



Avec cette acquisition, Spie compte renforcer son expertise en ingénierie en Slovaquie et en République tchèque.



Fondée en 1995, Edwin opère en Slovaquie et en République tchèque, emploie 14 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros en 2022.



'Je suis heureux de pouvoir renforcer notre équipe locale avec celle d'Edwin, qui dispose d'excellentes compétences en ingénierie. Nous lui souhaitons beaucoup de succès au sein de Spie',a déclaré Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.





