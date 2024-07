Spie acquisition de 87% de la société allemande Otto Life

(AOF) - Spie, spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 87% de Otto Life Science Engineering GmbH en Allemagne. Spie prévoit de finaliser la transaction au troisième trimestre 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités allemandes de la concurrence. Fondée en 2017 et opérant depuis 6 agences en Allemagne, Otto Life a généré un chiffre d’affaires proche de 75 millions d’euros en 2023.

Le multiple de la transaction ressort en dessous de 8 fois l'Ebita attendu en 2024. L'acquisition se traduira par une relution sur le bénéfice par action du groupe dès la première année d'intégration. L'acquisition sera financée avec les ressources financières existantes de Spie tout en maintenant une politique financière disciplinée en matière de levier d'endettement financier.

Spie détiendra environ 87% du capital, tandis que les 13% restants seront détenus par l'équipe actuelle de direction qui reste en place et contribuera activement à la poursuite du développement des activités. L'accord prévoit des mécanismes d'options d'achat et de vente sur ces 13%.

Avec cette acquisition, Spie renforce sa présence sur les secteurs attractifs et dynamiques de la pharmacie et de la biotechnologie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.