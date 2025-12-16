 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Spie acquiert Worley Power Services en Australie
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 08:17

Spie annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir Worley Power Services, filiale du groupe Worley, permettant à Spie Global Services Energy d'élargir son expertise en maintenance technique pour intégrer les actifs de production d'électricité.

"Présente en Australie depuis 2012, Spie Global Services Energy se positionne désormais comme un acteur majeur de la transition énergétique du pays, du charbon et du gaz vers les sources renouvelables", souligne le groupe de services multi-techniques.

Fort de plus de 20 ans d'expérience opérationnelle, Worley Power Services assure actuellement l'exploitation et la maintenance de 27 actifs de production d'électricité représentant une capacité totale de plus de 2700 MW, ainsi que plus de 1100 km de gazoducs.

Pour l'exercice clos fin juin, il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros et emploie 320 personnes, principalement des techniciens et ingénieurs hautement qualifiés. Une fois l'acquisition finalisée, il sera renommé "Spie Power Services".

Valeurs associées

SPIE
48,7800 EUR Euronext Paris +0,74%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les secours en intervention sur les lieux de l'explosion, le 15 décembre 2025 à Trévoux, près de Lyon ( AFP / Alex MARTIN )
    Explosion d'un immeuble dans l'Ain: deux jeunes enfants décédés
    information fournie par AFP 16.12.2025 09:48 

    Les recherches doivent reprendre mardi matin à Trévoux, dans l'Ain, dans les décombres d'un immeuble d'habitation où une explosion a tué lundi deux enfants en bas âge et fait treize blessés. L'explosion, dont la cause n'a pas encore été identifiée, s'est produite ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe en légère baisse avant l'emploi américain
    information fournie par Reuters 16.12.2025 09:23 

    Les principales Bourses européennes sont en léger repli mardi en matinée dans un contexte de prudence avant la publication du rapport officiel sur l'emploi américain. À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 8.118,20 points vers 07h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Rouge en vue en Europe avant les PMI et l'emploi US (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.12.2025 09:13 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi dans une séance riche en indicateurs économiques avec notamment les indices PMI de l'activité des entreprises en Europe et le rapport officiel mensuel sur l'emploi américain. ... Lire la suite

  • Logo d'Apollo Global Management dans leurs bureaux à Tokyo
    L'enseigne Grand Frais passe dans le giron du fonds Apollo
    information fournie par Reuters 16.12.2025 09:13 

    Le géant français de l'investissement Ardian a annoncé mardi la cession de sa participation majoritaire dans Prosol, propriétaire de l'enseigne Grand Frais, au gestionnaire américain d'actifs alternatifs Apollo. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank