Spie acquiert Worley Power Services en Australie
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 08:17
"Présente en Australie depuis 2012, Spie Global Services Energy se positionne désormais comme un acteur majeur de la transition énergétique du pays, du charbon et du gaz vers les sources renouvelables", souligne le groupe de services multi-techniques.
Fort de plus de 20 ans d'expérience opérationnelle, Worley Power Services assure actuellement l'exploitation et la maintenance de 27 actifs de production d'électricité représentant une capacité totale de plus de 2700 MW, ainsi que plus de 1100 km de gazoducs.
Pour l'exercice clos fin juin, il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros et emploie 320 personnes, principalement des techniciens et ingénieurs hautement qualifiés. Une fois l'acquisition finalisée, il sera renommé "Spie Power Services".
