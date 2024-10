Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: accord pour une acquisition en Pologne information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 100% de Elektromontaż-Poznań, société polonaise qui a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros en 2023 et emploie environ 330 salariés.



Avec près de 75 ans d'expérience, elle est spécialisée dans les services d'installation électrique, comprenant la conception, le conseil, l'installation et la mise en service pour des clients des secteurs industriel, commercial et de l'administration publique en Pologne.



Le groupe français de services multi-techniques prévoit de finaliser la transaction au premier trimestre 2025, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence.





Valeurs associées SPIE 35,12 EUR Euronext Paris -0,06%