Spie: a signé un contrat avec Van Oord

(CercleFinance.com) - Spie Wind Connect a signé un contrat avec l'entrepreneur maritime international Van Oord. Ce contrat porte sur le raccordement et les tests des câbles inter-réseaux du parc éolien Ecowende.



Le projet comprend le raccordement et les tests de 52 câbles inter-réseaux de 66 kV sur le lot VI de Hollandse Kust (ouest), en mer du Nord néerlandaise, où sera construit le parc éolien Ecowende.



Le parc éolien Ecowende situé à environ 53 km de la côte ouest néerlandaise, près de Ijmuiden, aura une capacité opérationnelle de 760 MW permettant de couvrir environ 3% de la demande néerlandaise en électricité verte.



Sam Dowey, directeur général de Spie Wind Connect, déclare : ' Cette réussite souligne le rôle clé de Spie Wind Connect dans le secteur de l'éolien offshore et confirme notre position de partenaire de confiance pour les services de raccordement et de tests sur le marché mondial de l'énergie en mer. '





