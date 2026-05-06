Spie a signé un contrat auprès de Seaway7 en Pologne
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 10:43
Spie Wind Connect va réaliser les opérations de raccordement et de test des câbles inter-réseaux de 66 kV, qui relieront les éoliennes aux sous-stations offshore (OSS).
La phase offshore principale devrait débuter au deuxième trimestre 2026.
Les parcs éoliens offshore Baltyk II et Baltyk III sont des projets d'énergie renouvelable situés en Pologne, au sud-ouest de la mer Baltique, au large des côtes nord du pays.
Chaque parc devrait afficher une puissance installée d'environ 720 MW, offrant une capacité de production combinée d'environ 1 440 MW d'électricité renouvelable, ce qui devrait répondre aux besoins en électricité de plus de 2 millions de foyers polonais.
Mike Senior, directeur général de Spie Wind Connect, a déclaré : " Ce contrat reflète la solidité de notre expertise technique en matière de raccordement et de test de câbles haute tension, ainsi que notre capacité à mener, en toute sécurité et de manière fiable, des projets éoliens offshore de cette importance".
Valeurs associées
|51,5000 EUR
|Euronext Paris
|+3,25%
A lire aussi
-
Elisabeth Borne annonce se retirer de la direction de Renaissance, "en désaccord" avec la ligne du parti
L'ancienne Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé mercredi se retirer de la direction du parti Renaissance dont elle restera néanmoins adhérente, se disant "en désaccord" avec la ligne portée par le secrétaire général Gabriel Attal. "Je suis en désaccord ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris, comme les autres marchés mondiaux, laisse libre cours mercredi à son goût pour le risque et le gain avec des espoirs de détente au Moyen-Orient. A 11h, l'indice CAC 40 progressait de 2,4%. Les investisseurs avaient déjà fait preuve d'optimisme ... Lire la suite
-
Dans ce nouveau numéro de 100% ETF, on découvre les ETF iShares les plus achetés chez BoursoBank au premier trimestre 2026. Un palmarès dominé par des produits très populaires... mais aussi d'autres moins connus. Arnaud Gihan, responsable de la distribution France ... Lire la suite
-
Un ex-dentiste de 61 ans comparaît mercredi et jeudi devant le tribunal correctionnel de Mende (Lozère), accusé d'avoir escroqué la sécurité sociale en pratiquant des opérations médicalement injustifiées et bâclées ayant occasionné des mutilations chez des dizaines ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer