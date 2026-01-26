information fournie par Reuters • 26/01/2026 à 14:29

SPIE a installé un système d'automatisation de bâtiment à la gare de Varsovie-Zachodnia en Pologne

(Rédaction de Gdansk)