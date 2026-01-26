SPIE a installé un système d'automatisation de bâtiment à la gare de Varsovie-Zachodnia en Pologne

Spie SA SPIE.PA :
* SPIE - INSTALLE UN SYSTÈME D'AUTOMATISATION DE BÂTIMENT À LA GARE DE VARSOVIE-ZACHODNIA EN POLOGNE
Texte original [https://tinyurl.com/43967kec] Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
|46,9400 EUR
|Euronext Paris
|+0,04%
