SPIE a installé un système d'automatisation de bâtiment à la gare de Varsovie-Zachodnia en Pologne
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 14:29

Spie SA SPIE.PA :

* SPIE - INSTALLE UN SYSTÈME D'AUTOMATISATION DE BÂTIMENT À LA GARE DE VARSOVIE-ZACHODNIA EN POLOGNE

Texte original [https://tinyurl.com/43967kec] Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SPIE

SPIE
46,9400 EUR Euronext Paris +0,04%
