Spie: a achevé les installations HVAC à Clean Cells

(CercleFinance.com) - SpieBuilding Solutions, filiale de SpieFrance, annonce aujourd'hui avoir d'achevé les installations HVAC (chauffage, ventilation et air-conditionné) du nouveau site de Clean Cells, établissement pharmaceutique filiale du groupe français Clean Biologics, à Montaigu (85).



Cette nouvelle unité de production, composée de salles blanches à haut niveau de performance, permet à Clean Cells de quadrupler ses capacités d'analyse et de doubler sa capacité de production et stockage de banques de cellules et de virus en environnement classé.



Clean Cells avait retenu SpieBuilding Solutions à l'issue d'une consultation. Les travaux avaient débuté en juillet 2021.







Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.66%