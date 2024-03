Spectrum AM et Principal AM enrichissent leur offre européenne

(AOF) - Spectrum Asset Management, en partenariat avec Principal Asset Management, a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds OPCVM sur sa plateforme irlandaise. Le fonds Principal Capital Securities Fund destiné aux investisseurs en obligations en euros, investira dans des valeurs d'investissement et hybrides libellées en euros émises principalement par des banques, des compagnies d'assurance et des entreprises européennes.

La majorité des investissements du fonds seront notés de "bonne qualité" et bénéficieront d'une diversification non financière et d'une faible exposition aux obligations convertibles contingentes.

Parallèlement, le fonds Principal High Grade Capital Securities Fund investira dans un portefeuille de titres d'investissement et hybrides libellés en euros, émis également principalement par des banques, compagnies d'assurance et sociétés européennes, ciblant les investisseurs en obligations en euros soucieux des risques, dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de l'assurance, des pensions et de la distribution aux tiers. Pour répondre aux besoins d'investisseurs plus sensibles aux risques, le fonds de haute qualité n'aura aucune exposition aux obligations convertibles contingentes.

"Les grandes banques centrales sont susceptibles de réduire leurs taux d'intérêt en 2024, ouvrant la voie à des rendements attrayants, et les titres privilégiés et les valeurs d'investissement pourraient surperformer cette année", déclare Mark Lieb, président-directeur général de Spectrum Asset Management.

Les deux fonds sont conformes à l'article 8 du règlement SFDR.