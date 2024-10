SPARTOO X AMREF HEALTH AFRICA, 10 ANS D’UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE LA SANTÉ DES FEMMES ET DES NOURRISSONS EN AFRIQUE

Grenoble, France, le 9 octobre 2024 – 18h00 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, est fier de passer le cap des 10 ans de soutien à la première ONG africaine de développement de la santé en Afrique, Amref Health Africa, faisant ainsi perdurer ses engagements en matière de santé publique avec la mise en place d’une opération spéciale au profit d’Amref en vigueur du 7 au 27 octobre.



Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : « Nous sommes particulièrement ravis de fêter les 10 ans de notre collaboration avec l’ONG africaine et leader de la santé publique qu’est Amref Health Africa (France). Ce partenariat fait profondément écho aux valeurs de Spartoo qui, depuis 2011, s’engage en faveur de causes qui lui sont chères telles que l’accès à l’éducation et les problématiques de santé publique. Des engagements à l’œuvre dans de nombreuses initiatives, à l’image du soutien de Spartoo au profit d’Amref Health Africa dans la formation des sages-femmes en Afrique. Cette action avec plusieurs niveaux de répercussions, matérialise l’accès à l’éducation comme un relais pour améliorer la santé et plus largement, sauver des vies. »